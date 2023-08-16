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عربي-دولي

بشأن استئناف صفقة الحبوب.. تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة والغرب

Lebanon 24
16-08-2023 | 04:45
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أفادت وكالة "نوفوستي" بإجراء مفاوضات تركية أميركية حول بدائل لـ"صفقة الحبوب" على مستوى مقترحات ومناقشات.
 
 
وبحسب الصحيفة، فإن تركيا تواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة والغرب لاستئناف الصفقة.
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ونقلت الوكالة عن مصدر مشارك في المفاوضات المنعقدة في أنقرة قوله إنه "كانت هذه اقتراحات من جانب الغرب ولا سيما من الولايات المتحدة. بينما كان كل شيء على مستوى المناقشات. لا توجد هناك أي قرارات ملموسة أو خطة بعد.

وأضاف: "يجرى العمل مع كل الأطراف، ونحن على اتصال دائم مع (الجانب) الروسي".

وكتبت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع تركيا وأوكرانيا وبلدان شرق أوروبا بشأن إنشاء مسارات بديلة لتصدير الحبوب الأوكراني بعد تعليق سريان مفعول صفقة الحبوب.

وانتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 تموز الماضي، عندما أبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديدها. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إلى أن شروط الصفقة الخاصة بروسيا لم يتم تنفيذها. وأكد بوتين أكثر من مرة أن الغرب كان ينقل معظم الحبوب الأوكراني إلى الدول الأوروبية، والهدف الرئيسي من الصفقة – وهو توريد الحبوب إلى البلدان الفقيرة بما فيها البلدان الإفريقية - لم يتحقق. (روسيا اليوم)
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