31
o
بيروت
35
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
36
o
زحلة
38
o
بعلبك
35
o
بشري
32
o
بيت الدين
36
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن استئناف صفقة الحبوب.. تركيا تتفاوض مع الأمم المتحدة والغرب
Lebanon 24
16-08-2023
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وكالة "نوفوستي" بإجراء مفاوضات تركية أميركية حول بدائل لـ"صفقة الحبوب" على مستوى مقترحات ومناقشات.
وبحسب الصحيفة، فإن تركيا تواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة والغرب لاستئناف الصفقة.
Advertisement
ونقلت الوكالة عن مصدر مشارك في المفاوضات المنعقدة في أنقرة قوله إنه "كانت هذه اقتراحات من جانب الغرب ولا سيما من الولايات المتحدة. بينما كان كل شيء على مستوى المناقشات. لا توجد هناك أي قرارات ملموسة أو خطة بعد.
وأضاف: "يجرى العمل مع كل الأطراف، ونحن على اتصال دائم مع (الجانب) الروسي".
وكتبت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات مع تركيا وأوكرانيا وبلدان شرق أوروبا بشأن إنشاء مسارات بديلة لتصدير الحبوب الأوكراني بعد تعليق سريان مفعول صفقة الحبوب.
وانتهى سريان مفعول صفقة الحبوب في 18 تموز الماضي، عندما أبلغت روسيا كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بمعارضتها لتمديدها. وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، إلى أن شروط الصفقة الخاصة بروسيا لم يتم تنفيذها. وأكد بوتين أكثر من مرة أن الغرب كان ينقل معظم الحبوب الأوكراني إلى الدول الأوروبية، والهدف الرئيسي من الصفقة – وهو توريد الحبوب إلى البلدان الفقيرة بما فيها البلدان الإفريقية - لم يتحقق. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
Lebanon 24
قرار جديد.. "فيزا" مجانية للبنانيين إلى هذه الدولة
01:14 | 2023-08-16
16/08/2023 01:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟
09:45 | 2023-08-15
15/08/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟
Lebanon 24
سارة ابنة العشر سنوات جثة هامدة في منزل والدها.. من قتلها؟
11:39 | 2023-08-15
15/08/2023 11:39:38
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربية سيُصبح مواطنوها الأغنى في العالم... من هي؟
Lebanon 24
دولة عربية سيُصبح مواطنوها الأغنى في العالم... من هي؟
14:00 | 2023-08-15
15/08/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
Lebanon 24
نائب سابق في ذمة الله
15:20 | 2023-08-15
15/08/2023 03:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:59 | 2023-08-16
مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحى جديد بالبحر الأسود
06:30 | 2023-08-16
دولة عربيّة تلجأ لهذا الإجراء من أجل توفير الدولار
06:22 | 2023-08-16
جامعة الدول العربية تُعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس في ليبيا
05:30 | 2023-08-16
عقبة جديدة قد تعيق تقدم بوتين.. هذا ما كشفته "The Telegraph"
05:25 | 2023-08-16
حوالي الـ2000 محاصر و400 أمر إجلاء بسبب إعصار "لان"
05:10 | 2023-08-16
لحظات مرعبة داخل مدينة ملاهي... منصة ألعاب انهارت بشكل مفاجىء وهذا عدد الجرحى (فيديو)
فيديو
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
16/08/2023 14:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
16/08/2023 14:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
Lebanon 24
غواص ينقذ سمكة قرش عملاقة من موقف خطير.. وفيديو يوثق الحادثة
00:48 | 2023-08-12
16/08/2023 14:09:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24