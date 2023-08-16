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عربي-دولي

إسرائيل قلقة جداً من 3 دولٍ عربية.. من هي وما السّبب؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 10:00
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حذر نائب في الكنيست الإسرائيلي من تحول 3 دول عربية إلى قوى نووية، معتبراً أن حصول هذا الأمر سيُشكل خطراً على أمن "إسرائيل". 

وقال النائب بالكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" اليميني المتشدد، داني دانون: "إذا تحولت السعودية لقوة نووية، فلن ينتهي الأمر عند هذا الحد بل ستلحق بها كل من مصر والإمارات".
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وأوضح النائب الإسرائيلي خلال حديثه لإذاعة "103FM"، أن هناك "مخاوف من مطالبة السعوديين بأسلحة نووية مقابل التطبيع مع إسرائيل"، محذراً من تحول كل من مصر والسعودية والإمارات لقوى نووية في المنطقة قريباً.

وفي السياق نفسه، أشار عضو الكنيست إلى أن "دولتي مصر والإمارات لن تقفا بعيداً، وستكون هناك عملية تهدف إلى نشر الأسلحة النووية في المنطقة".

وتابع النائب بالكنيست الإسرائيلي، أن "السعودية تتحدث عن امتلاك أسلحة نووية للأغراض السلمية"، موضحاً أن "هذا الأمر تكرر في كوريا الشمالية وإيران، حتى أصبحتا دولاً نووية" وأردف: "الطريق قصير للغاية في النهاية لتحويل البرامج النووية للأغراض العسكرية".

إلى ذلك، أكد المتحدث نفسه، خلال حديثه الإذاعي الذي نقلته صحيفة "معاريف" عن أزمة الكفاءات في جناح الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بالقول إن "إسرائيل بحاجة للاستعداد للمواجهة القادمة مع "الأعداء"، وأن هناك ضرراً لحق بإسرائيل وقدرتها على الصمود كأمة واحدة". (عربي21)
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