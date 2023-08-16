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عربي-دولي
حوالي الـ2000 محاصر و400 أمر إجلاء بسبب إعصار "لان"
Lebanon 24
16-08-2023
|
05:25
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وجد حوالي 1800 شخص أنفسهم محاصرين في محافظة توتوري في جنوب غرب اليابان وأصيب نحو 50 في مناطق متفرقة جراء إعصار "لان"، الذي ضرب ساحل بحر اليابان الليلة الماضية، حسب وكالة "تاس".
وقال مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان: "إن العاصفة الاستوائية لان ستجلب على الأرجح أمطارا غزيرة إلى منطقتي توكاي وهوكوريكو اليوم ".
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وأصدرت السلطات في محافظة شيزؤوكا غرب طوكيو أوامر إخلاء لأكثر من 380 ألفا من السكان في مدينتين، حيث رفعت الأمطار مخاطر حدوث انزلاقات أرضية.
وتم في شيزؤوكا تعليق حركة قطارات السكك الحديدية عالية السرعة "شينكانسن".
وفقا لأحدث البيانات، فقد أصيب ما لا يقل عن 49 شخصا في ثماني محافظات يابانية نتيجة الإعصار، بينهم شخص واحد على الأقل في حالة حرجة.
وأدت الظروف الجوية السيئة والأمطار الغزيرة إلى تدمير عدد من مرافق البنية التحتية في الجزء الغربي من اليابان، وتعطيل موقت لحركة الطيران.
وحسب الأرصاد الجوية اليابانية، فإن العاصفة تتجه شمالا إلى الشمال الشرقي فوق بحر اليابان بسرعة 20 كيلومترا في الساعة. ومن المتوقع أن تتحرك أكثر نحو الشمال وتطال جزير هوكايدو الشمالية ثم جزيرة ساخالين الروسية.
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