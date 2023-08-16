كانت محملة بالذهب وملايين الدولارات... إحتجاز طائرة خاصة وتوقيف 6 أشخاص على متنها

احتجزت السلطات في زامبيا طائرة خاصة مستأجرة، وصلت من القاهرة، وعلى متنها 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا وآخر من زامبيا، ونقلتهم الى مركز احتجاز للتحقيق معهم، بحسب ما قال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات نايسون باندا.

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وقال باندا أيضا، إن الطائرة كانت تحمل "بضائع خطرة" وهبطت في مطار "Kenneth Kaunda" الدولي في العاصمة، حيث عثر المفتشون فيها على رزم مقدارها 5 ملايين و600 ألف دولار، كما على 602 قطعة من الذهب، وزنها 127.2 كيلوغراما، اضافة الى 5 مسدسات و126 طلقة.



كما تحدث وزير تنمية المناجم والمعادن، بول كابوسوي، في المؤتمر الصحافي، وقال إن ما تم العثور عليه من ذهب كان في 4 صناديق تحتوي على 58 إلى 61% من النحاس، و 38 إلى 41٪ من الزنك، وكميات ضئيلة من القصدير والأوزميوم والنيكل، وكلها كانت أقل من 0.8٪." وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء محلية. (العربية)