Advertisement

عربي-دولي

كانت محملة بالذهب وملايين الدولارات... إحتجاز طائرة خاصة وتوقيف 6 أشخاص على متنها

Lebanon 24
16-08-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1098070-638277865349795995.jpg
Doc-P-1098070-638277865349795995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتجزت السلطات في زامبيا طائرة خاصة مستأجرة، وصلت من القاهرة، وعلى متنها 6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا وآخر من زامبيا، ونقلتهم الى مركز احتجاز للتحقيق معهم، بحسب ما قال المدير العام للجنة مكافحة المخدرات نايسون باندا.
Advertisement
 
وقال باندا أيضا، إن الطائرة كانت تحمل "بضائع خطرة" وهبطت في مطار "Kenneth Kaunda" الدولي في العاصمة، حيث عثر المفتشون فيها على رزم مقدارها 5 ملايين و600 ألف دولار، كما على 602 قطعة من الذهب، وزنها 127.2 كيلوغراما، اضافة الى 5 مسدسات و126 طلقة.

كما تحدث وزير تنمية المناجم والمعادن، بول كابوسوي، في المؤتمر الصحافي، وقال إن ما تم العثور عليه من ذهب كان في 4 صناديق تحتوي على 58 إلى 61% من النحاس، و 38 إلى 41٪ من الزنك، وكميات ضئيلة من القصدير والأوزميوم والنيكل، وكلها كانت أقل من 0.8٪." وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء محلية. (العربية)
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:38 | 2023-08-16
08:30 | 2023-08-16
08:00 | 2023-08-16
07:46 | 2023-08-16
07:30 | 2023-08-16
06:59 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24