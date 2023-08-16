جامعة الدول العربية تُعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس في ليبيا

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أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.ودعت الجامعة في بيان إلى "الوقف الفورى لأعمال العنف، التي عصفت بالاستقرار النسبي الذى كان يسود العاصمة خلال الأشهر الماضية".وحثت السلطات الليبية على "اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن". (سكاي نيوز)