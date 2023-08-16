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عربي-دولي

جامعة الدول العربية تُعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس في ليبيا

Lebanon 24
16-08-2023 | 06:22
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أعربت جامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

ودعت الجامعة في بيان إلى "الوقف الفورى لأعمال العنف، التي عصفت بالاستقرار النسبي الذى كان يسود العاصمة خلال الأشهر الماضية".
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وحثت السلطات الليبية على "اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن". (سكاي نيوز)
 
 
 
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