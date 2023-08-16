دولة عربيّة تلجأ لهذا الإجراء من أجل توفير الدولار

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تعرض مصر على مواطنيها المقيمين بالخارج الراغبين في تسوية موقفهم التجنيدي دفع خمسة آلاف دولار كحد أدنى وتطرح خطة تقاعد بالدولار موجهة أيضا للعاملين بالخارج، وذلك في سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف لزيادة تدفقات العملة الأجنبية.تأتي هذه المبادرات في أعقاب خطة أعلنت في 2022 تمنح المصريين المغتربين إعفاءات مقابل دفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات بالعملة الصعبة، إلى جانب إجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في الأراضي والصناعة. (سكاي نيوز)