بعد 20 يومًا... هل أصبح انقلاب النيجر واقعاً؟

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ويأتي ذلك في الوقت الذي فشل فيه "مجلس السلم والأمن الإفريقي"، في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر، وقرر عقد اجتماع آخر دون تحديد موعده.



وحدد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركي، صامويل وربيرغ، موقف بلاده من تطورات الأوضاع في النيجر، وقال إنّ "القائمة بأعمال نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، التقت مؤخرًا مع أعضاء من "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر وأوضحت أن هناك مسارًا دبلوماسيًا يمكن أن يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري، وأشارت إلى وجود عواقب إذا لم يختاروا هذا المسار". ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه مع مرور ما يزيد عن 20 يومًا على الإطاحة بالرئيس محمد بازوم واستيلاء العسكريين على السلطة في النيجر، برزت آراء غربية أن ما جرى بات واقعًا ستضطر معه العواصم الرئيسية حول العالم للتعامل معه تجنبًا لحرب داخلية تُهدد مستقبل الإقليم بشكل كامل.ويأتي ذلك في الوقت الذي فشل فيه "مجلس السلم والأمن الإفريقي"، في التوصل لاتفاق بشأن الانقلاب في النيجر، وقرر عقد اجتماع آخر دون تحديد موعده.وحدد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركي، صامويل وربيرغ، موقف بلاده من تطورات الأوضاع في النيجر، وقال إنّ "القائمة بأعمال نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند، التقت مؤخرًا مع أعضاء من "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر وأوضحت أن هناك مسارًا دبلوماسيًا يمكن أن يؤدي إلى استعادة النظام الدستوري، وأشارت إلى وجود عواقب إذا لم يختاروا هذا المسار".

وأضاف أنّ "مساعداتنا الخارجية التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات معرضة للتهديد".

وقال: "نجري محادثات مستمرة مع مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين وفي النيجر، بما في ذلك الرئيس محمد بازوم وأعضاء آخرين من حكومته".

ويرى مدير مركز رصد الصراعات في الساحل الإفريقي محمد علي كيلاني أن الانقلاب العسكري في النيجر أصبح واقعًا جديدًا لا يمكن تجاوزه، نظرًا لعدد من الأسباب، تشمل التضامن الشعبي الكبير في الداخل، وتضامن دول الجوار حيث لوحت عدة دول بدعم المجلس العسكري ومنها بوركينا فاسو ومالي، اللتان تعارضان أي تدخل عسكري محتمل، بالإضافة الى عدد من القيادات الدينية والاجتماعية لدول نيجيريا التي يتزعم رئيسها الحملة العسكرية ضد الانقلابيين في نيامي.

وقال: "تتحدث السلطات الجديدة على اعتزام محاكمة بازوم في جريمة الخيانة العظمى وتعريض البلاد للتدخل الخارجي".

وتابع: "كل ذلك يدفع إلى أن الأمر أصبح معقدًا للغاية أمام طموح عودة حكم بازوم".

وبشأن رد فعل الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا إزاء تلك الخطوات، أشار كيلاني إلى أن "تلك الدول سيكون عليها تقبل سياسة الأمر الواقع، أو مواجهة تحديات حرب إقليمية انتهت بخروجها من باقي الدول الأفريقية".



وشدد على أن الاستعداد للتدخل العسكري يحتاج عمليا لـ 6 أشهر؛ لأن جيوش هذه الدول غير مستعدة للحرب في الصحراء، في مواجهة جيوش النيجر ومالي وبوركينا فاسو. (سكاي نيوز)