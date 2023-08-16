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عربي-دولي

مغادرة أول سفينة شحن عبر ممر ملاحى جديد بالبحر الأسود

Lebanon 24
16-08-2023 | 06:59
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قالت شركة "برينهارد شولت" لتشغيل السفن اليوم الأربعاء، إن السفينة "جوزيف شولت" غادرت ميناء أوديسا الأوكراني في طريقها إلى إسطنبول في تركيا.

وأضافت الشركة في بيان أن السفينة المملوكة لها بشكل مشترك مع بنك صيني تستخدم الممر الذي تم فتحه "للسماح بعبور آمن لسفن متجهة جنوبا" وستسير عبر المياه الإقليمية لأوكرانيا ورومانيا وتركيا. (سكاي نيوز)
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