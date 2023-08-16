بلدٌ عربيّ يرفع رواتب ومعاشات العاملين بنسبة 100%

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أعلنت الرئاسة السورية عن زيادة رواتب وأجور ومعاشات جميع العاملين والمتقاعدين في الحكومة من مدنيين وعسكريين بنسبة 100%.وقال بيان للرئاسة السورية "أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين".وأضاف البيان أن مرسوما آخر سيمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100% من المعاش التقاعدي.وأشار البيان إلى أن العمل بالمرسومين سيبدأ اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدورهما. (العربية)