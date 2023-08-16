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انضمت لاتفيا إلى بولندا، في اتهام مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة بالدعوى للتجنيد على أراضيها.وقال جهاز أمن الدولة في لاتفيا لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "مجموعة فاغنر بدأت التجنيد في لاتفيا. حددت دعوات مباشرة وغير مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي للسكان للانضمام إليها".ويأتي هذا التطور بعد يوم من اعتقال السلطات البولندية مواطنين روسيين، متهمين بنشر دعاية مرتبطة بمجموعة "فاغنر". (سكاي نيوز)