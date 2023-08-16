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عربي-دولي

بعد بولندا.. "فاغنر" تستهدف دولة أخرى في" الناتو" بـ"التجنيد"

Lebanon 24
16-08-2023 | 08:30
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انضمت لاتفيا إلى بولندا، في اتهام مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة بالدعوى للتجنيد على أراضيها.

وقال جهاز أمن الدولة في لاتفيا لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "مجموعة فاغنر بدأت التجنيد في لاتفيا. حددت دعوات مباشرة وغير مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي للسكان للانضمام إليها".
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ويأتي هذا التطور بعد يوم من اعتقال السلطات البولندية مواطنين روسيين، متهمين بنشر دعاية مرتبطة بمجموعة "فاغنر". (سكاي نيوز)
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