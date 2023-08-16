ميناء روماني يشحن 8.1 مليون طن من حبوب أوكرانيا هذا العام

قالت سلطة ميناء كونستانتا الروماني، المطل على البحر الأسود، لوكالة رويترز، إن أوكرانيا شحنت 8.1 مليون طن من الحبوب عبر الميناء في الشهور السبعة الأولى من العام، مع تباطؤ وتيرة الشحن بشدة بسبب مهاجمة روسيا للبنية التحتية في الموانئ الأوكرانية. (سكاي نيوز)

Advertisement