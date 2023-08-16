4 لوائح.. كم تهمة تُواجه ترامب؟

ذكر موقع "سي ان ان"، أنّه تمّ اتّهام 19 شخصًا في لائحة ضخمة من 98 صفحة تتضمن 41 تهمة جنائية، حيث فصلت المدعي العام فاني ويليس في هذه اللائحة 161 فعلًا سريًا اقترفه المدعى عليهم.



ووفق الشبكة الأميركيّة، فإنّ المدعى عليه الذي يُواجه التهم الأكبر هو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ورودي جولياني، فكل منهما يُواجه 13 تهمة، وهذا العدد يجعل مجموع التهم الجنائية التي يواجهها ترامب يُساوي 91 في 4 لوائح إتّهام مختلفة. (سي ان ان)

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