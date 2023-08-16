جدلٌ بسبب "الكنافة" في بلدٍ عربيّ... ما القصّة؟

Advertisement

أثار سعر الطبق العربي المشهور "الكنافة"، جدلا في الأردن، بعد تداول شائعات، أنه سيرتفع تزامنا مع الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في البلاد.وفي هذا السياق، قال نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات عمر عواد، إن ما يشاع عن قيام بعض أصحاب محال الحلويات برفع سعر الكنافة يوم إعلان النتائج غير صحيح، مؤكدا أن الأسعار ثابتة ولا يوجد أي تغيير سيطرأ عليها.وأشار إلى أن الكنافة في السوق سعرها معروف لدى الجميع، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد منها من 4 إلى 6 دنانير. (روسيا اليوم)