قادمة من سوريا... الأردن يسقط مسيّرة محملة بمتفجرات

Advertisement

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للجيش الأردني، صباح اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة من نوع "TNT" قادمة من الأراضي السورية.وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة من دون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".وأضاف المصدر أن الطائرة التي تحمل المواد المتفجرة تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي. (العربية)