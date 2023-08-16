Advertisement

عربي-دولي

زلزال يضرب ولاية أضنة التركية.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
16-08-2023 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1098186-638278138639191757.jpg
Doc-P-1098186-638278138639191757.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أضنة جنوب البلاد.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن "الزلزال وقع عند الساعة 17:36 في منطقة آلا داغ على عمق 7.3 كم".
Advertisement

ولم تسجل الولاية أي حالات سلبية حتى الساعة 18:45، وتتواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار.

وقال رئيس بلدية آلا داغ، مصطفى آق غديك، إنهم "لم يتلقوا بعد أي بلاغات عن وقوع أضرار".

كما أوضح أن الفرق تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار جراء الزلزال. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:12 | 2023-08-16
14:48 | 2023-08-16
14:00 | 2023-08-16
13:57 | 2023-08-16
13:26 | 2023-08-16
13:00 | 2023-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24