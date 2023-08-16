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عربي-دولي
زلزال يضرب ولاية أضنة التركية.. كم بلغت قوته؟
Lebanon 24
16-08-2023
|
13:16
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ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، يوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية أضنة جنوب البلاد.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أن "الزلزال وقع عند الساعة 17:36 في منطقة آلا داغ على عمق 7.3 كم".
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ولم تسجل الولاية أي حالات سلبية حتى الساعة 18:45، وتتواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار.
وقال رئيس بلدية آلا داغ، مصطفى آق غديك، إنهم "لم يتلقوا بعد أي بلاغات عن وقوع أضرار".
كما أوضح أن الفرق تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار جراء الزلزال. (روسيا اليوم)
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