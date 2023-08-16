بوتين لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي... هذا ما اعلنته واشنطن

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اعتبرت الولايات المتحدة الأربعاء أن الهجمات الروسية بواسطة مسيرات على بنى تحتية أوكرانية في نهر الدانوب تظهر "عدم اكتراث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإمدادات الغذاء للبلدان النامية".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، في تصريح للصحفيين "إنه أمر غير مقبول. بوتين ببساطة لا يكترث بالأمن الغذائي العالمي".وقالت أوكرانيا، الأربعاء، إن مسيرات روسية ألحقت أضرارا بميناء على نهر الدانوب في منطقة أوديسا في جنوب البلاد، في وقت واصلت كييف هجومها المضاد واستعادت من القوات الروسية قرية أوروجاين في منطقة دونيتس.وأوضح حاكم منطقة أوديسا، أوليغ كبير، على الشبكات الاجتماعية "نتيجة ضربات للعدو على أحد الموانئ المطلة على الدانوب، تضررت مستودعات ومخازن حبوب"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".وأشار إلى أن منطقة البحر الأسود شهدت موجتين من هجمات طائرات مسيرة، في أحدث هجوم يستهدف هذه المنشآت مذ أوقفت موسكو العمل باتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 13 مسيرة خلال الليل في منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين.وازدادت الهجمات على جانَبي البحر الأسود منذ انسحاب روسيا في يوليو من اتفاق تصدير الحبوب الذي تم التوصل إليه العام الماضي بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.(الحرة)