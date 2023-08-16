25 قتيلاً في انفجار الدومينيكان

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أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان أنّ حصيلة الانفجار الذي وقع في منطقة تجارية بمدينة سان كريستوبال في جنوب البلاد الإثنين ارتفعت إلى 25 قتيلاً.وقال مدير الحماية المدنية ديلفون أنطونيو رودريغيز لقناة "سين" الإخبارية إنّه "تمّ انتشال 25 جثة حتى الآن".وأكد أنّ الحريق الضخم الذي أعقب الانفجار "تمّت السيطرة عليه بنسبة 90%. لقد تمّ احتواء الحريق".