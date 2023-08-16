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عربي-دولي

"حرب تصريحات" بين واشنطن وبيونغيانغ.. والسبب "الجندي الفار"

Lebanon 24
16-08-2023 | 17:30
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أكّدت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تواصل العمل على تأمين عودة جندي أميركي فرّ إلى كوريا الشمالية، رافضة التعليق على تصريحات نسبتها إليه بيونغيانغ.
وفي أول تعليق لكوريا الشمالية على عبور الجندي الأميركي ترافيس كينغ إلى أراضيها الشهر الماضي، قالت وكالة أنبائها الرسمية إن العسكري فرّ من "التمييز العنصري" وإنه "يكنّ ضغينة" للجيش الأميركي.
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تعليقا على هذه الأنباء، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار للصحافيين "نلفت عناية الجميع للنظر في المصدر. هذا مهم للغاية".
وأضافت "لا يغير ذلك أي شيء. نريد ضمان عودة آمنة له للوطن".
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل: "ما زلنا نركّز على تأمين عودته".
وأوضح أن "أولوية الإدارة هي إعادة الجندي كينغ إلى الوطن، ونحن نعمل من خلال جميع القنوات المتاحة لتحقيق هذه النتيجة".
وأكّد باتل أنّه لم يجرِ أي اتصال مع كوريا الشمالية منذ بيان الثلاثاء، وأن الولايات المتحدة تبذل جهودا عبر السويد التي ترعى المصالح الأميركية في بيونغيانغ.
 
أول تعليق رسمي من بيونغيانغ بشأن مصير الجندي "الهارب"
قالت وسائل إعلام رسمية إن بيونغيانغ خلصت إلى أن ترافيس كينغ يريد اللجوء إلى كوريا الشمالية أو دولة أخرى بسبب "المعاملة غير الإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأميركي".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن محققين كوريين شماليين خلصوا أيضا إلى أن كينغ عبر عن عمد وبشكل غير قانوني بقصد البقاء في كوريا الشمالية أو في دولة ثالثة.
وأضافت الوكالة: "اعترف ترافيس كينغ خلال التحقيق بأنه قرر القدوم إلى كوريا الشمالية لشعوره بالضيق من سوء المعاملة اللاإنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأميركي".
وأردفت: "كما أبدى رغبته في طلب اللجوء إلى كوريا الشمالية أو دولة ثالثة، قائلا إنه يشعر بخيبة أمل من المجتمع الأميركي الذي يفتقر للمساواة".
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