الجيش السوداني يتصدى لمحاولة هجوم من قبل "الحركة الشعبية".. إليكم التفاصيل

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تصدت القوات المسلحة السودانية، أمس الأربعاء، لمحاولة هجوم فاشلة من قبل قوات الحركة الشعبية.وقال بيان صادر عن الجيش السوداني أمس الأربعاء، إن قوات الحركة الشعبية، تكبدت خسائر كبيرة في صفوفها، إلى جانب تدمير دبابتين وعدد من العربات القتالية، والاستيلاء على دبابتين.كما أكد الجيش السوداني إفشال محاولة ميليشيات متمردة التسلل إلى بعض المواقع الدفاعية بمحيط منطقة بحري العسكرية، مشيرة إلى قتل خمسة من المتمردين والاستيلاء على عدد من الأسلحة.وأضافت أن المليشيات المتمردة قصفت بشكل عشوائي منطقة شمبات في الخرطوم، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين.(سكاي نيوز)