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عربي-دولي

تورط أوكرانيين بمشاريع بيولوجية أميركية.. هذا ما كشفته موسكو

Lebanon 24
16-08-2023 | 23:18
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، قائمة تتضمن ممثلي المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في أوكرانيا، المشاركة في البرامج البيولوجية العسكرية الأميركية.

وفي إحاطة إعلامية، أكد رئيس قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، حصول وزارة الدفاع على وثائق جديدة تتعلق بالملف البيولوجي العسكري الأوكراني.
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن كيريلوف قوله: "نود اليوم استكمال هذه القائمة، بإضافة ممثلي مؤسسات الدولة والشركات الخاصة الأوكرانية، المشاركة في تنفيذ البرامج البيولوجية العسكرية الأميركية"، وذكر أسماء هؤلاء الأشخاص.

وأضاف كيريلوف أن الخارجية الأميركية و"البنتاغون" عملاء ورعاة للمركز العملي والتكنولوجي الأوكراني، كما يأتي التمويل أيضا من خلال وكالة حماية البيئة الأميركية، ووزارة الزراعة والصحة والطاقة الأميركية.

وحسبما نقلت وسائل إعلام روسية عن كيريلوف فإن: الولايات المتحدة تتحضر لوباء جديد أساسه تحور الفيروسات.
 
وأضاف: "من مواصفات النشاط البيولوجي العسكري الأميركي، التركيز على نشر الأمراض التي يهتم بها "البنتاغون" في المستقبل."
 
روسيا تؤكد وأميركا تنفي
في تشرين الأول الماضي، قدم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في مجلس الأمن الدولي اتهامات ضد الولايات المتحدة بإنشاء ما سماه بـ"المختبرات البيولوجية" في أوكرانيا.
وسبق أن وجهت موسكو لواشنطن نفس الاتهام في آذار 2022 بعد أيام قليلة من اندلاع حرب أوكرانيا، ونفت الولايات المتحدة الاتهام، مشيرة إلى أن موسكو ربما تمهد بذلك لاستخدام أسلحة بيولوجية في الحرب.(سكاي نيوز)




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