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عربي-دولي

تدخل عسكري محتمل في النيجر.. واجتماع مصيري لـ"إكواس" اليوم

Lebanon 24
17-08-2023 | 00:51
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يعتزم قادة جيوش من غرب إفريقيا الاجتماع اليوم الخميس في غانا لتنسيق تدخل محتمل في النيجر يهدف إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، بعد إطاحة مجموعة من العسكر بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم.

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يأتي اجتماع القادة العسكريين هذا يومي الخميس والجمعة بعد تجدد أعمال العنف في الدولة التي يسيطر عليها المتمردون، حيث قتل متطرفون 17 جنديا نيجريا على الأقل في كمين في جنوب غربي البلاد.

كما يأتي بعدما قررت إكواس التي تشعر بالقلق حيال سلسلة انقلابات عسكرية متتالية في المنطقة، تشكيل "قوة احتياط" لوضع حد للانقلاب النيجري.

مخاطر عسكرية وسياسية
فيما أكد محلّلون أنّ أيّ تدخّل سينطوي على مخاطر عسكرية وسياسية، فيما أعلن التكتل أنّه يفضّل الخيار الدبلوماسي.

يشار إلى أن منطقة الساحل في إفريقيا تشهد تمرّدا متطرفاً منذ أكثر من عقد، بدأ في شمال مالي عام 2012 ، قبل أن يمتدّ في 2015 إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.

فقد ضربت منطقة "الحدود الثلاثية" بين البلدان الثلاثة هجمات عدة نفّذها متمرّدون على ارتباط بتنظيم داعش والقاعدة.(العربية)



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