حسين أمير عبد اللهيان يزور السعودية اليوم

قال التلفزيون الرسمي الإيراني، إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، سيزور السعودية، اليوم في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول إيراني منذ سنوات.



كان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، زار طهران في حزيران الماضي، وذلك في أعقاب الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في آذار الماضي.

Advertisement