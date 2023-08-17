بعد ان عوّلت عليها لهزيمة موسكو.. كييف تعترف: "لا أمل باستخدام إف-16"

على الرغم من الآمال الكبيرة التي علقتها عليها في قلب موازين الحرب ضد روسيا، يبدو أن أوكرانيا ستصاب بنكسة.



فقد أكد يوري إهنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، للتلفزيون المحلي في وقت متأخر أن بلاد لن تتمكن من استخدام طائرات إف-16 المقاتلة أميركية الصنع خلال فصلي الخريف أو الشتاء المقبلين.

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وقال إهنات في بث مشترك لعدة قنوات أوكرانية "من الواضح بالفعل أننا لن نتمكن من الدفاع عن أوكرانيا باستخدام مقاتلات إف-16 خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين".



هزيمة الروس!

أتت تلك التصريحات بعدما طلبت كييف مراراً من حلفائها الغربيين خلال الأشهر المنصرمة من الحرب الروسية الأوكرانية التي انطلقت في شباط من العام الماضي 2022 إمدادها بمقاتلات إف-16.

بل اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن استخدام هذا السلاح سيمني الهزيمة بالروس.



ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي على برامج تدريب للطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، لكنه لم يُعلن موعدا لتوريد الطائرات حتى الآن.



فيما أكد وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، الشهر الماضي أن القوات الأوكرانية ستتسلم تلك المقاتلات خلال أشهر، دون أن يحدد فترة زمنية بعينها، لكنه ألمح إلى أن الأمر قد يستغرق وقتاً.



لكن الغرب الذي دأب على دعم كييف بالسلاح من أجل هزيمة روسيا، أكد في الوقت عينه مرارا عدم رغبته في إشعال فتيل مواجهة عسكرية مباشرة بين حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة وبين موسكو، التي هددت أكثر من مرة بأن واشنطن تسكب الزيت على النار، وأكدت أن أي مقاتلات أو صواريخ متطورة تصل لأيدي الأوكرانيين ستكون في مرمى النيران الروسية، وإيذاناً بأن الحرب توسعت.