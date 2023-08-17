Advertisement

عربي-دولي

قائد 444 الذي أشعل طرابلس يعود الى مكتبه.. وكأن شيئاً لم يكن

Lebanon 24
17-08-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1098330-638278628313855881.jpg
Doc-P-1098330-638278628313855881.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أشعل اعتقاله فتيل أعنف اشتباكات في العاصمة لليبية، طرابلس منذ سنوات أسفرت عن مقتل 55 شخصا وإصابة 146، عاد محمود حمزة، قائد اللواء 444 إلى وحدته، وسط ترحيب أنصاره.

وشوهد حمزة يدخل مكتبه، فيما تجمع أنصاره ومقاتلو الوحدة في الخارج للاحتفال بعودة "القائد".
Advertisement
 
فيما أظهرت لقطات صورت من الموقع، حمزة بزيه العسكري، وهو يحتضن زملاءه من المقاتلين عند عودته.

بينما أطلق أعضاء اللواء طلقات نارية في الهواء.

قوة الردع اعتقلته
وكانت قوة الردع الخاصة احتجزت حمزة يوم الاثنين الماضي، لدى محاولته السفر عبر مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه القوة في طرابلس، ما أشعل اشتباكات عنيفة في العاصمة.

لكن شيوخ المدينة دخلوا على خط التهدئة لاحقا، فعادت قوة الردع وسلمته أمس الأربعاء إلى فصيل ثالث هو جهاز دعم الاستقرار.
وبموجب الاتفاق الذي أعلنه شيوخ المدينة، انتقلت الشرطة وقوات أمن أخرى ظلت على الحياد خلال الاشتباكات إلى المناطق التي دار فيها القتال، وبسطت سيطرتها.

يذكر أن الحرب الرئيسية في ليبيا كانت توقفت منذ إعلان هدنة بين قوات الجيش المتمركز في الشرق وقوات وفصائل موالية لحكومة طرابلس عام 2020، لكن العديد من الفصائل المتناحرة لا تزال تسيطر على معظم الأراضي ويبدو أن الوصول لحل دائم للصراع بعيد المنال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:09 | 2023-08-17
05:38 | 2023-08-17
05:30 | 2023-08-17
05:07 | 2023-08-17
04:37 | 2023-08-17
04:35 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24