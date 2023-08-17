Advertisement

عربي-دولي

هجوم "مشبوه" على بلدة لتخصيب اليورانيوم في سيبيريا.. هذا ما حدث

Lebanon 24
17-08-2023 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1098343-638278649988513846.png
Doc-P-1098343-638278649988513846.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الخميس، إحباط محاولة هجوم على محطات اتصالات في بلدة زيلينوغورسك المشهورة بتخصيب اليورانيوم في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا.

وقال الجهاز إنه احتجز شخصين ينتميان إلى جماعة تعرف باسم (مواطني يو.إس.آر.آر)، كانا يخططان لتفجير محطات اتصالات تابعة لشركة روستليكوم الحكومية للاتصالات وشركة ترانستليكوم للاتصالات.
Advertisement

ويطلق اسم جماعة (مواطني يو.إس.آر.آر) على جماعات مختلفة وصنفتها وزارة العدل الروسية متطرفة في 2022.

وزيلينوجورسك بلدة يقطنها ما يزيد قليلا على 65 ألف مواطن في منطقة كراسنويارسك في سيبيريا، وتمارس منذ عصر الاتحاد السوفيتي أنشطة تخصيب يورانيوم لصالح البرنامج النووي الروسي.

ولا تزال زيلينوغورسك بلدة مغلقة يحتاج دخولها إلى تصريح خاص. (سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:39 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:09 | 2023-08-17
05:38 | 2023-08-17
05:30 | 2023-08-17
05:07 | 2023-08-17
04:37 | 2023-08-17
04:35 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24