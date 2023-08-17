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عربي-دولي

أكلت "سماً" وضحكت.. فيديو لوزيرة أميركية يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

Lebanon 24
17-08-2023 | 04:06
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"أول وجبة لوزير الخزانة الأميركية في الصين.." وسم أشعل زوبعة في الصين، وانتشر بشكل واسع على موقع ويبو الشهير في البلاد.

إلا أن وجبة جانيت يلين أتت مسمومة على ما يبدو.
فقد تناولت الوزيرة طبق فطر يدعى " جيان شو كينغ" أو "انظر لليد الزرقاء"، في أحد المطاعم الشهيرة في البلاد، ليتبين لاحقا بعد أن انتشرت المقاطع المصورة لها على مواقع التواصل، أن ما أكلته عبارة عن فطر قد يكون ساماً "وله مفعول مهلوس"!
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لكن يلين أكدت لاحقا أنها وأيا من فريقها لم يتأثروا بالطبق، وفق ما نقلت شبكة CNN. كما أوضحت ضاحكة أنها علمت بأثر هذا الفطر لاحقا.

تعليق صيني!
في حين شارك القنصل العام الصيني في نيويورك، مقابلة الوزيرة الأميركية على حسابه في منصة "X" تويتر سابقا، مؤكداً أنه من حسن حظ يلين أن المطعم "طبخ" الفطر بشكل جيد.

كما علق ضاحكاً، معتبرا أن هذا الطبق تحول إلى علامة مسجلة باسم الوزيرة، ساهمت في شهرة المطعم على ما يبدو!

فطر مهلوس
والطبق المثير للريبة هذا مصنوع من فطر "لانماوا اسياتيكا"، الذي تتحول أجزاء منه إلى اللون الأزرق عند تقطيعه، وقد يكون ساماً إذا لم يُطهَ بشكل جيد.

فيما أوضح الطبيب بيتر مورتيمر ، الأستاذ في معهد كونمينغ للنباتات أن فطر لانماوا سام، لأن له أثارا مهلوسة. إلا أنه أضاف أن العلماء لم يحددوا حتى الآن المركبات المسؤولة عن التسبب في تلك الهلوسة.

يشار إلى أن يلين كانت حطت في بكين مطلع الشهر الماضي بزيارة استغرقت أربعة أيام، وهي الثانية لمسؤول أميركي رفيع في الفترة الأخيرة، من بحث العلاقات بين القوتين المتنافستين.

أتت تلك الزيارة فيما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً في حدة التوتر بين البلدين، مع اعتبار الإدارة الأميركية أن الصين تشكّل تهديداً بارزاً لها.
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