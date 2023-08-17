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عربي-دولي

"داعش" ينقل قواته في إفريقيا

Lebanon 24
17-08-2023 | 04:37
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أفادت صحيفة "ديلي تراست" النيجيرية بأن تنظيم "داعش غرب إفريقيا" الإرهابي ينقل جزءا من قواته من النيجر إلى الحدود مع نيجيريا، وسط مخاوفه من تدخل قوات "إيكواس" في النيجر.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدرها أن "أفضل مقاتلي "داعش غرب إفريقيا" بدأوا الانتقال من مواقعهم في الساحل والنيجر إلى نيجيريا وتوقفوا في منطقة بحيرة تشاد".
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ووفقا للمصدر، فإن التنظيم الإرهابي يخشى من التدخل العسكري المحتمل لمجموعة "إيكواس" في النيجر وإغلاق حدود البلاد، وأن " تحركه هذا يشكل خطرا كبيرا على المنطقة بأسرها".

وكانت مجموعة "إيكواس" هددت في وقت سابق بالتدخل عسكريا في النيجر بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد بازوم وشكل مجلسا عسكريا لإدارة البلاد.

وفرضت مجموعة "إيكواس" عقوبات على المجلس العسكري، وطالبته بإعادة بازوم تحت طائلة إجراءات قد تشمل "التدخل العسكري".
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