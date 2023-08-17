قيادي بارز في "داعش"... مقتل "أبي مجاهد" في سوريا بعمليّة عسكريّة

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لقي قيادي في تنظيم داعش الإرهابي حتفه في سوريا، خلال عملية عسكرية مشتركة، حسبما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية.وقالت القوات عبر صفحتها في فيسبوك: "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة في مركز مدينة الرقة، استهدفت متزعما مرموقا في تنظيم داعش".وأضافت قوات سوريا الديمقراطية: "العنصر (أ.ع) يلقب بأبي مجاهد، يعد مسؤولا عاما عن التنظيم في المنطقة الشرقية.