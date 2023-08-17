أكبر صفقة إسرائيلية لبيع أسلحة.. ماذا في تفاصيلها؟

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أعلن مسؤولون إسرائيليون، اليوم أن الولايات المتحدة وافقت على بيع منظومة الدفاع الصاروخي" آرو-3"، الذي طورته بشكل مشترك منظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، لألمانيا، في صفقة قيمتها 3.5 مليار دولار، مما يمهد الطريق للتسليم عام 2025 والتشغيل الكامل للمنظومة بحلول سنة 2030.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن إسرائيل وألمانيا ستوقعان خطاب التزام، بدفعة أولية 600 مليون دولار، لبدء العمل على المشروع، مضيفة ان "العقد الكامل سيكون جاهزا للتوقيع بنهاية 2023".







بدورها، قالت ألمانيا إنها تتوقع أن تتسلم قواتها الجوية شحنة من" آرو-3" بحلول الربع الرابع من 2025.





وتأتي الصفقة، التي ستكون أكبر صفقة دفاعية لإسرائيل على الإطلاق، في أعقاب مساعي أوروبا لتعزيز مخزوناتها من الأسلحة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.