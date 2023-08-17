وزير الخارجية الايرانيّة في السعوديّة... وهذا ما بحثه مع بن فرحان

في أول زيارة رسمية له إلى السعودية، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الرياض، اليوم الخميس، لعقد مباحثات مع مسؤولين بالمملكة.



واستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني في مقر الخارجية في الرياض، حيث عقدا جلسة ثنائية، تطرقت إلى العديد من الملفات أبرزها، المصالحة وعودة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين. (العربية)

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