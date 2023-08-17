"إيكواس": النظام الدستوري في النيجر ستتم استعادته بكل الوسائل المتاحة

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من جديد لوحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بتدخل عسكري وشيك في النيجر، التي شهدت انقلابا عسكريا قبل أسابيع أطاح الرئيس محمد بازوم.وأكد مفوض السلام والأمن في "إيكواس"، أن النظام الدستوري في النيجر ستتم استعادته "بكل الوسائل المتاحة".وقال: "ما زلنا نعطي فرصة للدبلوماسية"، لكنه أكد أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".وقال إن المجلس العسكري في النيجر "يتظاهر بأنه مستعد للمحادثات ويسعى لأسباب لتبرير الانقلاب"، مشددا على أنه "إذا فشلت كافة الحلول في النيجر فإن قوة إيكواس جاهزة للرد". (سكاي نيوز)