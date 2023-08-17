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إقتصاد

طوابير أمام الأفران في دولة عربيّة

Lebanon 24
17-08-2023 | 07:45
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فيما تتواصل أزمة الرغيف في تونس، حيث يصطف المواطنون في الطوابير أمام الأفران، بسبب ندرة مواد الدقيق الأبيض والسميد في الأسواق، اعتقلت الشرطة اليوم الخميس، رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان.
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كما اوقفت قوات الأمن أيضاً صاحب مخبز وصاحب مطحنة، بإذن من النيابة العامة، من أجل شبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال. (العربية)
 
 
 

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