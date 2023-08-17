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إلغاء رحلات في مطار فرانكفورت بسبب عاصفة عنيفة في ألمانيا

Lebanon 24
17-08-2023 | 07:39
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تسبّبت عاصفة عنيفة اليوم في إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت، الأكبر في ألمانيا، وأدت أيضا إلى حدوث فيضانات غمرت شوارع وأسقطت أشجارا.

وضربت العاصفة جنوب غرب ألمانيا مساء الأربعاء مصحوبة بأمطار غزيرة وأكثر من 25 ألف برق في غضون ساعة تقريبا.
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وقال مطار فرانكفورت إنه اضطر لإلغاء 90 رحلة فيما غيّر مسار 23 رحلة أخرى للهبوط في مطارات أخرى.

ونام بعض الركاب على أسرّة تخييم فيما أمضى كثر الليلة في فندق المطار.

وقال ناطق باسم المطار لوكالة "فرانس برس":  "اليوم سيستقر الوضع على الأرجح"، مضيفا :"ما زال هناك ركاب في حاجة إلى حجز رحلات جديدة".

 
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