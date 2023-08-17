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عربي-دولي

لماذا ازدادت الهجمات الإرهابيّة في النيجر بعد الإنقلاب العسكريّ؟

Lebanon 24
17-08-2023 | 10:00
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ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّه بجانب تهديدها بالتدخل العسكري على يد مجموعة من جيرانها لإنهاء الانقلاب العسكري، تواجه النيجر هجمات إرهابية متتالية، اختلف خبراء حول ما إن كان لغياب التنسيق العسكري الأميركي والأوروبي مع نيامي دور فيها.
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وتقع النيجر فيما يسمى بالمثلث الحدودي الملتهب، بينها وبين بوركينا فاسو ومالي، حيث تتمركز جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، تمارس تهريب المخدرات والسلاح والذهب والمهاجرين غير الشرعيين والبضائع، وتتخذ الحدود منطلقا لتنفيذ هجماتها ضد الدول الثلاث.

ويرجع باحثون سياسيون توالي هذه الهجمات في أحد أسبابها إلى وقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنسيقهم الأمني والتدريب العسكري مع قوات النيجر احتجاجا على الانقلاب.

لكن رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، جاسم محمد، يقول إن غياب التنسيق العسكري ليس هو السبب الرئيسي وراء تصعيد الهجمات في النيجر والمثلث الحدودي "لأنه لم يكن تعاونا على القدر المأمول".

ويحيل السبب الرئيسي إلى أن الجماعات الإرهابية "تحاول استغلال الهشاشة الأمنية والفوضى في تلك المنطقة بعد الانقلاب العسكري، حيث دائما ما تظهر هذه الجماعات في هذه الظروف لتضع نفسها بديلا عن المجتمع".

وبتعبير محمد، فإن المنطقة تحولت إلى "نقطة جذب لمختلف الجماعات الإرهابية، سواء التابعة لداعش او القاعدة، وفي نيجيريا جماعة بوكو حرام، وهناك تنافس على النفوذ بينها، وتركز على منطقتي بحيرة تشاد وخليج غينيا".

ويعتقد أن هذه الجماعات المتطرفة ستزيد هجماتها بشكل ملحوظ. (سكاي نيوز)
 
 
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