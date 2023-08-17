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عربي-دولي

مأساة جديدة بسبب الطيران... مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة

Lebanon 24
17-08-2023 | 07:59
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قال مسؤولون ماليزيون اليوم الخميس، إن طائرة خاصة صغيرة اصطدمت بدراجة نارية وسيارة أثناء محاولتها الهبوط في مطار بضواحي العاصمة كوالالمبور، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

وكانت طائرة من طراز "بيتشكرافت 390 -بريمير 1"، وهي طائرة أعمال خفيفة خاصة، تقل 6 ركاب و2 من الطاقم، عندما تحطمت بالقرب من بلدة ألمينا.
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وقال قائد شرطة ولاية سيلانغور للصحفيين، إن "الطائرة فقدت الاتصال ببرج مراقبة الحركة الجوية، واصطدمت بدراجة نارية وسيارة على الطريق السريع". (الحرة)
 
 
 

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