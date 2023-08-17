استقالت من منصبها وانفصلت عن زوجها... شاهدوا بالصور كيف تعيش رئيسة وزراء شابة حياتها

يبدو أن رئيسة وزراء فنلندا السابقة سانا مارين أرادت إجراء تغيير جذري في حياتها بعدما طغت أخبارها الشخصية والمهنية على عناوين الصحف بسبب استقالتها من منصبها ولاحقا انفصالها عن زوجها ماركوس رايكونن.

وحرصت سانا مؤخرا على مشاركة جمهورها بلحظات من حياتها، حيث نشرت صوراً بفساتين وتنانير قصيرة "كاجوال" خلال حضورها مهرجان موسيقى في العاصمة هلسنكي، مشددة على استمتاعها بحياة خالية من المسؤوليات. (فوشيا)