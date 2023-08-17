استقالت من منصبها وانفصلت عن زوجها... شاهدوا بالصور كيف تعيش رئيسة وزراء شابة حياتها

وحرصت "سانا" مؤخرا على مشاركة جمهورها بلحظات من حياتها بعيدا عن الرسمية، حيث نشرت صوراً بفساتين وتنانير قصيرة كاجوال خلال حضورها مهرجان موسيقى في العاصمة #هلسنكي، مشددة على استمتاعها بحياة خالية من المسؤوليات على جميع الأصعدة. pic.twitter.com/oXpASkDp2e
— Foochia - فوشيا (@foochia) August 17, 2023
وحرصت "سانا" مؤخرا على مشاركة جمهورها بلحظات من حياتها بعيدا عن الرسمية، حيث نشرت صوراً بفساتين وتنانير قصيرة كاجوال خلال حضورها مهرجان موسيقى في العاصمة #هلسنكي، مشددة على استمتاعها بحياة خالية من المسؤوليات على جميع الأصعدة. pic.twitter.com/oXpASkDp2e