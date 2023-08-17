حالتها حرجة... الطفلة هدى كانت تحتفل بنجاح إبنة عمّها فأصابتها رصاصة طائشة!

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أطلق شخص النار احتفالاً بالثانوية مساء أمس الأربعاء، فأصاب الطفلة هدى المزاريق في محافظة جرش شمال الأردن، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي إن طفلة تبلغ 8 سنوات أُسعفت للمستشفى في محافظة جرش، إثر إصابتها بعيار ناري طائش في منطقة الرأس، أثناء وجودها داخل منزل ذويها.من جانبه قال أحد أقارب الطفلة أنه تم نقل هدى إلى مسشتفى خاص في العاصمة عمان قادمة من جرش، وهي بحالة صحية حرجة.كما أكد أن هدى كانت تحتفل بنجاح ابنة عمها، لكن رصاصة طائشة من أحد المتواجدين أصابتها وهي بحالة خطرة. (العربية)