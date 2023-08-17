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عربي-دولي

ستولتنبرغ: على الأوكرانيين تحديد شروط السلام

Lebanon 24
17-08-2023 | 10:30
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أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، أنه على الأوكرانيين تحديد شروط السلام، مشدداً على أن دور "الناتو" هو دعمهم.

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر بالنرويج، أن الأمر عائد إلى أوكرانيا لتقرير التوقيت الذي تكون فيه الظروف مناسبة للانضمام إلى أي مفاوضات عقب العملية العسكرية الروسية.
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إلى ذلك أردف أن الحلف لم يلحظ أي تغييرات في القوات النووية الروسية، وأنه لا يرى سبباً لإعادة النظر في تغيير قواته المماثلة. (العربية)
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