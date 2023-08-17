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إقتصاد

"بلومبرغ": الصين طلبت من المصارف زيادة دعم اليوان

Lebanon 24
17-08-2023 | 13:00
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طلبت السلطات الصينية من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق العملات هذا الأسبوع، في محاولة للحد من تقلب اليوان، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ويفكر كبار المسؤولين أيضًا في استخدام أدوات مثل خفض متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك، لمنع الانخفاض السريع في قيمة العملة، وأضافوا أن الطلب جاء في الوقت الذي انخفض فيه اليوان نحو 7.35 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي تراقبه القيادة العليا بشكل وثيق.
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وقال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن السلطات تتحقق أيضًا مما إذا كانت الشركات المحلية قد ساعدت في تسريع انخفاض اليوان من خلال إجراء صفقات مضاربة عليه. (سكاي نيوز)

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