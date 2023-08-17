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بعد تحقيق مخيب للآمال.. زيلينسكي يقيل جميع رؤساء شعب التجنيد الإقليمية

Lebanon 24
17-08-2023 | 11:30
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وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على قرار مجلس الأمن الأوكراني إعفاء جميع رؤساء شعب التجنيد الإقليمية من مناصبهم.


وجاء في بيان تم نشره اليوم الخميس، على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، أنه تنفيذا لقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني المؤرخ 11 اب 2023" بشأن نتائج تفتيش مراكز التجنيد الإقليمية "يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ من تاريخ نشره".
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وفي وقت سابق، قال رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا أولكسندر نوفيكوف إن البلاد بدأت في فحص رؤساء مكاتب التجنيد العسكرية على جميع المستويات للتحري والكشف عن الفساد.

ووصف الرئيس الأوكراني النتائج الأولية للتدقيق بأنها مخيبة للآمال.

وأفاد مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا أنه يحقق في أكثر من 110 قضية ضد موظفين في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية للاشتباه في ارتكابهم انتهاكات.

وبدأ التحقيق مع المفوضين العسكريين بعد سلسلة من فضائح الفساد، وتم اعتقال المفوض العسكري لمنطقة أوديسا يفغيني بوريسوف. (روسيا اليوم)  

المصدر: روسيا اليوم
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