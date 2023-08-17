Advertisement

عربي-دولي

لقاء مرتقب بين بن سلمان وسوناك

Lebanon 24
17-08-2023 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1098498-638278955534672537.JPG
Doc-P-1098498-638278955534672537.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هاتفيا، الخميس، واتفقا على الاجتماع "في أقرب فرصة"، وفق ما أعلن داونينغ ستريت بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الأمير السعودي تلقى دعوة لزيارة بريطانيا.
Advertisement


وأشار داونينغ ستريت، الخميس، إلى أن سوناك قال في المكالمة الهاتفية مع بن سلمان إنه "يتطلع شخصيا إلى تعميق العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأضاف في بيان أن "رئيس الوزراء وولي العهد يتطلعان للقاء شخصيا في أقرب فرصة".
 
وفي تشرين الثاني، التقى سوناك بالأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي لمناقشة تقلب أسواق الطاقة.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-08-17
13:30 | 2023-08-17
13:00 | 2023-08-17
12:57 | 2023-08-17
12:46 | 2023-08-17
12:23 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24