لقاء مرتقب بين بن سلمان وسوناك

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تحدث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هاتفيا، الخميس، واتفقا على الاجتماع "في أقرب فرصة"، وفق ما أعلن داونينغ ستريت بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الأمير السعودي تلقى دعوة لزيارة بريطانيا.وأشار داونينغ ستريت، الخميس، إلى أن سوناك قال في المكالمة الهاتفية مع بن سلمان إنه "يتطلع شخصيا إلى تعميق العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية".