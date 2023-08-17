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توقيف مسؤولين سعوديين في وزارتي الدفاع والداخلية

Lebanon 24
17-08-2023 | 12:23
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة"، أنها باشرت عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1445 (تموز- آب).


وأوضحت "نزاهة" أنها نفذت 2442 جولة رقابية، وتم التحقيق مع 260 شخصا، فيما تم إيقاف 107 أشخاص، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
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وكشفت أن الموقوفين ينتمون لعدد من الوزارات، هي الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مشيرة إلى أنه تم إيقافهم لاتهامهم بجرائم فساد الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال والتزوير.
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