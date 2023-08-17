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عربي-دولي

لوكاشينكو: قوات روسية عبرت لأوكرانيا من أراضينا

Lebanon 24
17-08-2023 | 12:46
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أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن بعض وحدات القوات المسلحة الروسية، عبرت الحدود الأوكرانية من أراضي بلاده في بداية الحرب.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية، ديانا بانتشينكو، نشرت عبر موقع "يوتيوب": "نعم، بعض الوحدات من القوات الروسية عبرت الحدود الأوكرانية من أراضي بيلاروسيا.. لماذا عبرت القوات الروسية الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا في منطقة تشيرنوبيل، اسألوا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي". (العربية) 
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