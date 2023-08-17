زلزال جديد يضرب تركيا.. كم بلغت قوته؟

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أعلنت إدارة إزالة آثار الكوارث الطبيعية (AFAD)، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة، سجل، الخميس، في محافظة أديامان التركية الواقعة جنوب شرقي البلاد.وأفادت الإدارة في رسالة نشرتها على تويتر: تم تسجيل هزات مساء الخميس في منطقة جيولباشي.وتقع بؤرة الزلزال على عمق 5.43 كلم. (روسيا اليوم)