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عربي-دولي

زلزال جديد يضرب تركيا.. كم بلغت قوته؟

Lebanon 24
17-08-2023 | 12:57
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أعلنت إدارة إزالة آثار الكوارث الطبيعية (AFAD)، أن زلزالا بقوة 4.1 درجة، سجل، الخميس، في محافظة أديامان التركية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الإدارة في رسالة نشرتها على تويتر: تم تسجيل هزات مساء الخميس في منطقة جيولباشي.
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وتقع بؤرة الزلزال على عمق 5.43 كلم. (روسيا اليوم) 
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