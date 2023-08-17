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عربي-دولي

مكالمة هاتفية بين بوتين ورئيسي.. وهذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
17-08-2023 | 15:00
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تناولا خلاله عددا من القضايا التي تهم البلدين.

وتم التأكيد خلال المحادثة، على نية تطوير العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة.
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وجاء في تقرير الكرملين أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كما أعرب الرئيس الإيراني، عن دعمه الكامل للقيادة الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 حزيران (محاولة التمرد الفاشلة لمجموعة فاغنر)".

وأضاف أيضا أنه "تمت مناقشة آفاق تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة، مع التركيز على التنفيذ العملي للاتفاقيات القائمة في مجال التجارة والطاقة والنقل.. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين البلدين".

هذا وأعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، عن استمرار العمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون بين موسكو وطهران.

كما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن موسكو وطهران، تعتزمان توقيع اتفاقية مشتركة للتعاون في مجال إصلاح وإنتاج الطائرات والمروحيات. (روسيا اليوم) 
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