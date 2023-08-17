Advertisement

عربي-دولي

إعصار "هيلاري" يقترب من المكسيك والولايات المتحدة

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1098522-638279002704079699.jpg
Doc-P-1098522-638279002704079699.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر المركز الوطني الأميركي لمراقبة الأعاصير من إعصار "هيلاري" المداري الذي يقترب من الساحل الغربي للمكسيك والمناطق الساحلية في جنوب غرب الولايات المتحدة.

ووفقا للمركز، بلغت سرعة الرياح داخل الإعصار 33.3 م/ث. في المكسيك، وستكون ولايتا باجا كاليفورنيا وباجا كاليفورنيا سور الأكثر تضررا من العاصفة، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة، وموجات مد بحرية خطيرة، وفيضانات.
Advertisement

ويؤكد المركز على الحاجة إلى المراقبة المستمرة لهيلاري، ولا يستبعد الحاجة لإصدار تنبيهات إضافية للكوارث للجمهور إذا اشتد الإعصار. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2023-08-17
16:00 | 2023-08-17
16:00 | 2023-08-17
15:45 | 2023-08-17
15:30 | 2023-08-17
15:24 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24