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عربي-دولي

إرتكابا انتهاكات جسيمة.. واشنطن تفرض عقوبات على سوريين

Lebanon 24
17-08-2023 | 15:30
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فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فصيلين سوريين مسلحين، وهما لواء سليمان شاه وفرقة حمزة، لارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في شمال سوريا تتعلق الاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة والاغتصاب.

وشملت العقوبات أيضا، محمد الجاسم، وشقيقه وليد الجاسم، وكلاهما من قادة لواء سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر،  قائد فرقة حمزة، لارتباطهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. كما تم تصنيف وكالة لبيع السيارات يملكها، محمد الجاسم.
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وأوضحت الخارجية الأميركية في بيان أنه بعد 12 عاماً من المعاناة الهائلة لا يزال السوريون يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي العديد من أطراف النزاع.

هذا وأكد البيان أن الولايات المتحدة ستواصل مع حلفائها وشركائها دعمها الثابت لتعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين.
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