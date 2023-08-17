الأزهر يصدر بيانا بعد حرق كنائس في باكستان

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استنكر الأزهر الشريف الاعتداءات التي قام بها البعض على عدد من الكنائس شرقي باكستان، وأكد رفضه القاطع لمثل هذه الجرائم المنبوذة.وأكد الأزهر في بيان له أن "القرآن الكريم الذي يعتدى عليه من بعض المتطرفين المجرمين -في ظل تخاذل بعض الحكومات- هو ذاته الذي يأمر بالحفاظ على دور العبادة للمسلمين وغير المسلمين وحرم التعدي عليها بأي شكل من الأشكال".وتابع الأزهر في بيان له اليوم الخميس: ما وقع فيه هؤلاء المعتدون على الكنائس هو عين ما وقع فيه من أساءوا للمصحف الشريف، فكلاهما جرمية تنهى عنها الأديان والكتب المقدسة والأعراف الإنسانية والأخلاقية.والأزهر إذ يدين تلك الأعمال الإجرامية الهمجية، فإنه يشدد على ضرورة محاكمة جميع المتطرفين المعتدين على المصحف الشريف وعلى الكنائس ودور العبادة، وينادي بضرورة اتخاذ كل التدابير التشريعية والقانونية والأمنية التي تضمن حماية مقدسات الشعوب وأماكن عبادتهم، وبما يضمن عدم التعرض لها بأي نوع من أنواع الاعتداءات التي تثير الفتنة وتغذي تيارات التعصب والكراهية". (روسيا اليوم)