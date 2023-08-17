دولة عربية تبيع بعض أراضيها بالدولار.. إليكم التفاصيل

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أحيط مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الخميس، بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي، بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد.وتضمنت الموافقة، قطع الأراضي التالية:- قطعة أرض بمساحة 713 م2 لنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة- مساحة 88.5 ألف م2 لنشاط عمراني بمدينة دمياط الجديدة- مساحة 9.5 فدان لنشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة- مساحة 18 فدانًا بالحي الترفيهي بمدينة العبور لنشاط عمراني متكامل- مساحة 1974 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد- مساحة 1200 م2 لنشاط تجاري فندقي بمدينة 6 أكتوبر- مساحة 28 فدانًا بنشاط عمراني مختلط شمال المرحلة السابعة من مشروع بيت الوطن مطلة على طريق السويس بمدينة القاهرة الجديدة- مساحة 65 ألف م2 بنشاط مختلط ترفيهي إداري سياحي تجاري عمراني متكامل بمدينة العبور- مساحة 27 فدانًا بنشاط عمراني متكامل شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة- 3 قطع بمساحات 3850 م2 و2920 م2 و7313 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة السادس من أكتوبر- قطعتي أرض بمساحة 2099 م2 و2641 م2 بنشاط تجاري إداري بمنطقة غرب الجامعات والمعاهد بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة- قطعتي أرض بمساحة 1483 م2 و3114 م2 لنشاط تجاري إداري بمركز خدمات المدينة بمدينة بدر- 3 قطع أراض بإجمالي مساحة 2225 م2 بنشاط تجاري إداري بالقطاع الثالث بمركز مدينة القاهرة الجديدة- قطعتي أرض بمساحة 3905 م2 و2837 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة الشيخ زايد- قطعتي أرض الأولى بمساحة 42 ألف م2 بنشاط جامعة خاصة بمدينة القاهرة الجديدة، والثانية بمساحة 18 فداناً بنشاط جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مساحة 67 ألف م2 لنشاط ترفيهي تجاري ومسطحات خضراء بمدينة القاهرة الجديدة- مساحة 3628 م2 لنشاط مركز خدمة وصيانة سيارات بمدينة القاهرة الجديدة- مساحة 1710 م2 لنشاط تجاري إداري بمدينة القاهرة الجديدة- قطعتي أرض بمساحة 1998 م2 و1702 م2 لنشاط تجاري إداري بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق