اهتزّت المباني وانطلقت صفارات الإنذار.. زلزال ضرب كولومبيا وهذه قوّته

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ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وأثار حالة ذعر في أوساط السكان، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".واهتزّت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.هذا وأفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي بأن قوّة الزلزال بلغت 6,1 درجات، بينما ذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن قوته بلغت 6,3 درجات.