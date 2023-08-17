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اهتزّت المباني وانطلقت صفارات الإنذار.. زلزال ضرب كولومبيا وهذه قوّته

Lebanon 24
17-08-2023 | 14:22
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ضرب زلزال قوي العاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم، وفق ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الرسمية، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وأثار حالة ذعر في أوساط السكان، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 

واهتزّت المباني فيما انطلقت صفارات الإنذار ونزل آلاف السكان إلى الشوارع وسط حالة من الذعر.
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هذا وأفاد مركز المسح الجيولوجي الكولومبي بأن قوّة الزلزال بلغت 6,1 درجات، بينما ذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي بأن قوته بلغت 6,3 درجات.
 
وأوضح المركز الكولومبي بأن "الزلزال ضرب عند الساعة 12,04 (17,04 ت غ)، وكان مركزه في إل كالفاريو وسط البلاد، على بعد 40 كلم جنوب شرق بوغوتا".
 
 
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